Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vierjährige von Auto angefahren

Dormagen, Grevenbroich, Korschenbroich (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Rhein-Kreis Neuss zu mehreren schweren Autounfällen gekommen, bei denen auch Personen verletzt wurden.

So wurde am Samstag (12.04.) eine Vierjährige am Belmener Weg im Grevenbroicher Ortsteil Neu-Elfgen angefahren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen trat das Kind gegen 18.05 Uhr zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer, der in Richtung "An St. Georg" unterwegs war, versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht vermeiden. Die Vierjährige wurde vom Fahrzeug touchiert, kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Samstag um kurz nach 18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kronenpützchen und Wiedenstraße in Dormagen-Straberg. Hier übersah ein 19-Jähriger Pkw-Fahrer offenbar einen von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten 84-Jährigen auf einem Roller. Dieser versuchte noch zu bremsen, kollidierte jedoch offenbar seitlich mit dem Auto, stürzte und verletzte sich schwer.

Bereits am Freitag (11.4.) wurde eine 59-Jährige bei einem Alleinunfall in Korschenbroich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie außerorts auf der Straße Rhedung unweit des Stadtteils Kleinenbroich unterwegs, als sie während eines Überholvorgangs offenbar die Kontrolle über ihren Pkw verlor, seitlich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Feuerwehr befreite die schwer verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug, sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu den genannten Unfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Außerdem bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht: Immer wieder kann es auf den Straßen plötzlich zu gefährlichen Situationen kommen, weshalb am Steuer immer größtmögliche Wachsamkeit angeraten ist. Fahren Sie stets aufmerksam, behalten Sie Ihre Umgebung im Auge und achten Sie insbesondere an unübersichtlichen Kreuzungen und im Bereich von Überwegen, Spielplätzen, Schulen oder Kindergärten auf schwächere Verkehrsteilnehmer.

