Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer fliehen vor Polizei und verursachen Unfälle

Neuss (ots)

Am Sonntag (13.4.) haben mehrere Jugendliche versucht, sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen, und dabei Unfälle verursacht. Den Beamten waren gegen 20.15 Uhr an der Niersstraße in Neuss-Norf zwei Motorroller aufgefallen, weil der Fahrer des einen sowie die Sozia des anderen Fahrzeugs augenscheinlich ohne Helm unterwegs waren. Die Personen reagierten jedoch nicht auf die gegebenen Anhaltezeichen und fuhren aus dem Kreisverkehr Am Goldberg/ An der Norf/ Schellbergstraße in Richtung Kruppstraße davon, bevor sie sich an der Kreuzung an der Kreuzung Am Goldberg und Niersstraße aufteilten. Dabei wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit merklich überschritten. Einer der Roller fuhr dabei weiter über die Straße Am Goldberg, der andere entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße Niersstraße. Die Beamten entschieden sich, letztgenannten zu verfolgen. In der Niersstraße kam dem Flüchtigen ein Pkw entgegen, der den Weg versperrte. Der Rollerfahrer versuchte, sich an dem Auto vorbeizudrängeln, touchierte es dabei und verursachte einen Sachschaden, bevor er flüchtete. Zugleich fuhr aus der entgegengesetzten Richtung das zweite Kleinkraftrad in die Niersstraße ein und kam den Beamten somit entgegen. Da die Fahrbahn durch den unbeteiligten Pkw und den ersten Roller versperrt war, lenkte der Fahrer auf den Gehweg, verunfallte dort jedoch und beschädigte einen geparkten Pkw sowie einen Zaun. Der Fahrer und die Sozia wurden nach dem Unfall von der Polizei festgehalten. Neben der Fahrt ohne Helm stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug um Diebesgut handelt - der Motorroller war im August 2024 in Neuss entwendet worden. Außerdem war der 14-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Versicherungskennzeichen war ebenfalls nicht mehr gültig.

Im Anschluss konnte der Halter und Fahrer des zweiten Rollers ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auch der ebenfalls 14-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ohne den vorgeschriebenen Versicherungsschutz unterwegs.

Bei den Unfällen wurden keine Personen verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

