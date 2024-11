Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 03.11.2024 kam es zwischen 11:00 Uhr und 16:53 Uhr zu dem Diebstahl zweier Fahrräder auf der Südseite des Bahnhofes. Beide Fahrräder waren mittels Fahrradschlössern gegen die Wegnahme gesichert. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Bei dem einen Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Orbea in der Farbe grün-metallic, bei dem anderen Fahrrad um ein Jugendrad der Marke Ghost in der Farbe schwarz-grün-metallic. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 495-0 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell