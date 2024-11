Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt und Limburgerhof (ots)

Am 04.11.2024 wurden zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt durchgeführt. Dabei wurden zum einen Kontrollen aus dem Fließverkehr heraus, aber auch eine Standkontrolle an der Bushaltestelle der Rudolf-Wihr-Realschule in Limburgerhof mit dem Schwerpunkt "Durchfahrtsverbot" durchgeführt. Insgesamt konnten bei den Verkehrskontrollen vier Gurtverstöße, acht Durchfahrtsverbote, ein Verstoß gegen die Ladungssicherung und ein Handyverstoß festgestellt und geahndet werden.

