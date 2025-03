Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (21.03.25 - 15:25 Uhr) stießen in Werl-Aspe zwei Pedelec-Fahrer auf dem Radweg an der B239 zusammen. Ein 47 Jahre alter Salzufler war gerade vom Ufler Weg auf den Radweg abgebogen, als er mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer frontal zusammenstieß. Auf diesem saß ein 85jähriger Mann aus Herford. Dieser kam zu Fall und wurde verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ...

