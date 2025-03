Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag (21.03.25 - 15:25 Uhr) stießen in Werl-Aspe zwei Pedelec-Fahrer auf dem Radweg an der B239 zusammen. Ein 47 Jahre alter Salzufler war gerade vom Ufler Weg auf den Radweg abgebogen, als er mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer frontal zusammenstieß. Auf diesem saß ein 85jähriger Mann aus Herford. Dieser kam zu Fall und wurde verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik geflogen, wo er am Samstag verstarb. Für die Spurensicherung am Unfallort wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahme-Team der Polizei eingesetzt. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates in Detmold dauern an.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Verkehrskommissariat erreichen Sie unter der Rufnummer (05231) 6090.

