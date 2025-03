POL-LIP: Detmold. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstagabend (20.03.2025) in eine Parklücke auf dem Netto-Parkplatz in der Detmolder Straße fahren. Nach eigenen Angaben verwechselte er dabei Gas und Bremse und fuhr gegen einen Absperrpfosten. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Sein Wagen (Marke LEVC) wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt ...

