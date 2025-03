Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrskontrolle endet im Gefängnis

Lippe (ots)

Die Polizei wollte am frühen Samstagmorgen (22.03.25 - 00:50 Uhr) einen Mercedes auf der Heidenoldendorfer Straße kontrollieren, weil das Auto trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich zur Klingenbergstraße rollte. Als der Mercedesfahrer den Streifenwagen bemerkte, erhöhte er deutlich seine Geschwindigkeit und fuhr auf das Gelände eines Schnellrestaurants am Hansaweg, wo er anhielt. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der 22jährige Fahrer nicht. Plötzlich startete er den Motor wieder und fuhr mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz, wobei er mit einem geparkten Volvo kollidierte und diesen erheblich beschädigte. Der Mercedes flüchtete dann in Richtung Nordring. Er ignorierte die Anhaltesignale des nacheilenden Streifenwagens, überfuhr eine rote Ampel und raste in Richtung Horn-Bad Meinberg davon. Die Polizisten entschieden, dass andere Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtslose Flucht des Mercedes bereits genug gefährdet waren und verzichteten auf eine Verfolgungsfahrt. Den Mercedes sahen sie trotzdem kurze Zeit später wieder. Er parkte vor der Wohnung des Fluchtfahrers in Horn-Bad Meinberg. Die Staatsanwaltschaft erließ einen Durchsuchungsbefehl und die Polizisten betraten die Wohnung, wo sie den 29jährigen vorfanden. Sein Atemalkohol hatte einen Wert von 0,8 Promille, zudem hatte er Cannabis konsumiert. Einen Führerschein besaß der Mann nicht, dafür aber einen offenen Haftbefehl. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf der Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde, endete die Reise für den Unfallfahrer in einer nahegelegenen Haftanstalt.

Zeugen der Flucht können Verkehrsverstöße beim Verkehrskommissariat in Detmold melden, Telefon (05231) 6090.

