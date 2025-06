Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Demonstration verläuft störungsfrei

Kaiserslautern (ots)

Eine Versammlung unter freiem Himmel mit Aufzug ist am Samstagnachmittag ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Das Motto der Demonstration lautet: "Stopp Airbase Ramstein". Rund 350 Versammlungsteilnehmer trafen sich ab 11:30 Uhr am Guimaráes-Platz. Nach einer Kundgebung mit Musik- und Redebeiträgen setzte sich ein Aufzug durch die Richard-Wagner-Straße in die Innenstadt, über die Eisenbahnstraße zurück an den Guimaráes-Platz, in Bewegung. Dadurch kam es im Stadtgebiet stellenweise zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ohne Abschlusskundgebung endete die Versammlung gegen 14:20 Uhr. Auftrag der Polizei war es, die friedliche Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit zu gewährleisten sowie die störungsfreie Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen.

