Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Waffe bedroht

Kaiserslautern (ots)

Ein 33-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen für einen Polizeieinsatz in der Weilerbacher Straße gesorgt. Laut Zeugen soll der Mann gegen 4:20 Uhr an die Scheibe eines Pkws geklopft haben. Dabei hatte er eine Waffe in der Hand. Im Anschluss sei der Mann hinter einem Lokal verschwunden. Eine weitere Zeugin gab ebenfalls an, dass der 33-Jährige sie mit einer Pistole bedroht habe. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Mann antreffen und festnehmen. Eine Schusswaffe konnten die Einsatzkräfte nicht finden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten ordnete eine Richterin die Ingewahrsamnahme bis zum Sonntagabend an. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

