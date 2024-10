Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Unfall mit Dachs

Am Mittwoch wurde das Wildtier bei Ingoldingen getötet.

Ulm (ots)

Kurz vor 4.30 fuhr ein Audi auf der K7529 von Oberessendorf in Richtung Winterstettenstadt. Etwa auf halber Strecke sprang ein Dachs auf die Straße. Das Tier wollte die Fahrbahn queren und wurde von dem Auto erfasst. Der Dachs verendete. Den Schaden am fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Sie stellte dem Fahrer eine sogenannte "Wildunfallbescheinigung" aus. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um die Entsorgung des Kadavers.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei rät, nicht nur Nachts, sondern auch in den frühen Morgenstunden mit Wildwechsel zu rechnen. Autofahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

