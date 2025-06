POL-VIE: Kreis Viersen: sicher.mobil.leben - Kinder im Blick

Viersen-Dülken (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 19 Uhr zu einem Brand zwischen der Hartmutstraße und Brabanter Straße in Dülken. Hier kam es zu einem Brand mehrerer Gebäude in einem Garten, welcher sich auf einer Fläche von 20 mal 30 Metern ausbreitete. Wie das Feuer entstanden ist, wird derzeit vom Kriminalkommissariat 1 ermittelt. /jk (595) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen ...

