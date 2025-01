Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Marktstraße

Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Freitag (03.01.25) drei mutmaßliche Fahrraddiebe an der Marktstraße festgenommen. Gegen 20.30 Uhr befanden sich Zivilkräfte im Rahmen eines geplanten Polizeieinsatzes zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen in der Dülmener Innenstadt. Sie beobachteten drei Personen beim Fahrraddiebstahl auf frischer Tat und nahmen sie vorläufig fest.

Ein Kleintransporter für den Abtransport von Fahrrädern stand bereit und konnte den Tatverdächtigen zugeordnet werden. In diesem entdeckten die Polizisten diverses Aufbruchswerkzeug sowie Diebesgut in Form von Schmuck und Fahrradzubehör. Die Polizei ermittelt, ob die Männer für weitere Fahrraddiebstähle verantwortlich sind. Zwei Männer aus Mazedonien schickte ein Richter in Untersuchungshaft, ein weiterer Mann aus Moers bleibt nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freiem Fuß.

