POL-MA: Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Frau kommt von Fahrbahn ab und überfährt Betonzaunpfähle

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17:05 Uhr fuhr eine 60-jährige Audi-Fahrerin die L 536 von Schriesheim kommend in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld entlang. Im Bereich des Ortseingangs Wilhelmsfeld kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Betonpfähle eines Gartenzaunes in der Schriesheimer Straße, und kam am Fahrbahnrand auf einer Wiese zum Stehen. Vor Ort konnten bei der Frau keine Verletzungen festgestellt werden, jedoch wurde sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

