POL-VIE: Gesuchter auf Insel festgenommen

Am Mittwoch, 4. Juni, konnte ein mit Haftbefehl gesuchter Mann aus Kempen auf einer Insel festgenommen werden. Der Mann muss für zwei Jahre ins Gefängnis, war seiner Ladung zum Strafantritt nicht gefolgt, sondern untergetaucht. Das Kriminalkommissariat 4, zuständig für die Vollstreckung von Haftbefehlen, hatte ermittelt, dass er sich möglicherweise am Königshüttesee aufhalten könnte. Als die Ermittlerinnen und Ermittler dort ankamen, verdichteten sich diese Hinweise. Um in dem riesigen Areal erfolgreich zu sein, wurden zusätzliche Kräfte angefordert. Den Einsatzkräften gelang es am Mittag, den Mann auf einer nicht trockenen Fußes erreichbaren Halbinsel widerstandslos festzunehmen und ihn mit einem Boot ans Ufer zu bringen. Er wurde zum Antritt seiner Strafe einer Justizvollzugsanstalt übergeben. /hei (596)

