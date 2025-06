Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Unfall mit 11-Jährigen Mädchen im Mai - Polizei sucht dringend Hinweise!

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 14. Mai, kam es in Schwalmtal zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 11-jähriges Mädchen und zwei Autofahrer beteiligt waren. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Das Mädchen wartete mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an der Stoppstraße der Heerstraße zur Eickener Straße. Neben ihr hielt ein Auto an, dessen Fahrerin nach rechts in die Eickener Straße einbiegen wollte. Sie gab dem Kind durch ein Handzeichen zu verstehen, dass es zuerst fahren dürfe. Als das Mädchen losfuhr, kam es auf der vorfahrtberechtigten Eickener Straße zu einer Kollision mit einem anderen Pkw. Hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt. Die Polizei sucht nun insbesondere die Autofahrerin, die dem Mädchen das Zeichen zum Fahren gab, sowie den Fahrer des beteiligten Fahrzeugs auf der Eickener Straße oder weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162 / 377-0. /jk (593)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell