Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gemeinsame Mitteilung von Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Viersen: Viersen-Beberich: Gefährliche Körperverletzung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Viersen-Beberich (ots)

Durch einen Stich in den oberen Rücken ist ein 42-jähriger Viersener am Dienstagmittag schwer verletzt worden.

Der 42-Jährige und ein 32-Jähriger, ebenfalls aus Viersen, hatten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bebericher Straße bereits seit dem Vormittag miteinander getrunken und auch gestritten. Gegen 13.20 Uhr hatte eine Anwohnerin die Polizei gerufen, weil die Auseinandersetzungen heftiger wurden. Während sich Einsatzteams auf der Anfahrt befanden, eskalierte der Streit offenbar. Dabei soll der 32-Jährige dem Geschädigten mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Der Viersener floh von der Örtlichkeit, wurde aber kurz darauf von Einsatzkräften auf der Greefsallee angetroffen und vorläufig festgenommen. Viersener Polizeikräfte sperrten den Tatort ab, die Polizei in Mönchengladbach wurde umgehend in die Ermittlungen einbezogen. Einsatzkräfte des Mönchengladbacher Erkennungsdienstes sicherten die Spuren. Der verletzte 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt konnte zwischenzeitlich Lebensgefahr nicht ausschließen.

Nach Abschluss der ersten Ermittlungen wurde der 32-jährige Viersener auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Mittwoch beim Amtsgericht Mönchengladbach vorgeführt. Dort wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an. /hei/wg (590)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell