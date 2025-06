Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfallflucht - Wir suchen Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr ist ein S-Scooter-Fahrer in einen geparkten Pkw gefahren. Er wurde von einem grauen Auto abgedrängt. Der 21-jährige Viersener war mit seinem E-Scooter auf der Heimerstraße in Richtung Neuwerker Straße gefahren. Dort habe ihn ein grauer Pkw abgedrängt, so dass er in ein am Straßenrand geparktes Auto fuhr. Der Wagen wurde beschädigt, der 21-Jährige leicht verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen Autos fuhr weiter. Deshalb sucht das Verkehrskommissariat nun Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Wagen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (589)

