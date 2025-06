Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geflügeltransport stillgelegt

Cuxhaven (ots)

-Geflügeltransport nach technischem Mangel stillgelegt / Umladung der Tiere auf Autobahnparkplatz- (Foto in Pressmappe)

Geestland / BAB 27. Am 04.05.2025, gegen 06.00 Uhr, gingen mehrere Meldungen über einen in Schieflage befindlichen Auflieger bei der Polizei ein. Der betreffende Sattelzug war auf der BAB 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs und konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf dem Autobahnparkplatz "Bütteler Holz" gestoppt werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Grund der Schieflage feststellten: Am zweiachsigen Auflieger fehlte hinten rechts ein komplettes Zwillingsrad. Der Auflieger hing derart schief, dass er beinahe auf der Fahrbahn schliff. Der 33-jährige Fahrer teilte den Beamten mit, dass er bei Hannover eine Panne gehabt habe. Der Sattelzug war mit lebendem Geflügel (Schlachthennen) beladen, was den Fahrer dazu veranlasst hatte, aus Tierschutzgründen, die Fahrt trotz des fehlenden Rades fortzusetzen. Da keine Möglichkeit bestand, den Auflieger zeitnah zu reparieren, musste das Geflügel auf dem Autobahnparkplatz umgeladen werden. Hierzu wurde der Parkplatz durch die Autobahnmeisterei Debstedt gesperrt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Veterinäramt des Landkreises Cuxhaven wurde verständigt. Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen wurden nicht festgestellt.

