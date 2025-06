Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Karlsruhe (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle zur Verkehrssicherheit griff ein 66-Jähriger am Dienstagvormittag mehrere Polizisten an und verletzte einen der Beamten schwer.

Im Zuge eines bundesweiten Aktionstages für die Verkehrssicherheit "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" kontrollierten mehrere Besatzungen des Polizeireviers Philippsburg am Dienstagmorgen den Verkehr im Bereich der Söternstraße/Lessingstraße. Gegen 09:10 Uhr erschien ein aggressiver und alkoholisierter Anwohner an der Kontrollstelle und versuchte mit seinem Verhalten mehrfach die Kontrollmaßnahmen zu stören und zu unterbinden. Einen daraufhin erteilten Platzverweis missachtete der 66-jährige Störer und schlug stattdessen gegen den Kopf eines Beamten. Der 45-jährige Polizeibeamte konnte zunächst ausweichen, der Aggressor griff ihn und fünf weitere Polizeibeamte jedoch erneut mit Schlägen und Tritten an und verletzte zwei der Beamten. Letztlich konnte der Angreifer auf dem Boden fixiert und vorläufig festgenommen werden.

Ein 21-jähriger Polizist verlor im Zuge der Auseinandersetzung offenbar kurzzeitig das Bewusstsein und verletzte sich schwer am Arm. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung in ein Krankenhaus. Der 45-jährige Polizeibeamte erlitt nach derzeitigem Stand mehrere Prellungen. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Dem 66-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

