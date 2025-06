POL-KA: (KA) Zaisenhausen - Motorradfahrerin bei Unfall auf der Kreisstraße 3512 schwer verletzt

Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Freitag kam es in der Karlsruher Nordweststadt zu einem Wohnhausbrand, der einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkten Anwohner gegen 00:10 Uhr Flammen im ersten Obergeschoss einer Doppelhaushälfte in der Straße Am ...

