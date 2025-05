Polizeipräsidium Karlsruhe

Rollerfahrer nach Frontalzusammenstoß mit PKW lebensgefährlich verletzt.

Am frühen Freitagabend kam es auf der K3575 auf Höhe der Einmündung nach Bad Langenbrücken zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW. Der 39-jährige Fahrer des PKW kam aus Richtung Kronau und wollte an der Einmündung nach Langenbrücken von der K3576 nach links abbiegen. Aus bislang unklarer Ursache übersah er den ihm aus Ubstadt-Weiher entgegenkommenden 53 Jahre alten Rollerfahrer. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein Schaden von ca. 60.000 Euro an beiden Fahrzeugen. Die K3575 musst für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für circa vier Stunden teilweise gesperrt werden.

