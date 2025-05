Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Haftbefehl gegen 43-jährigen Tatverdächtigen erlassen - Nachtrag zur Meldung vom 12.05.2025 "Zeugen nach Brandstiftung an Einkaufscenter gesucht"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie berichtet, wurde in der Nacht des 09.05.2025 ein Gebäude des Kraichgau-Centers in Bretten in Brand gesetzt. Hierbei entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen geriet ein 43-jähriger deutscher Tatverdächtiger in den Fokus der Kriminalpolizei Karlsruhe. Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte am Mittwochmittag. Bei der anschließenden richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Karlsruhe wurde ihm der erlassene Haftbefehl eröffnet und in Vollzug gesetzt.

Dem Mann wird der Tatbestand der schweren Brandstiftung vorgeworfen. Die Ursprungsmeldung ist unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6031886

abrufbar.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

