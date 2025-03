POL-HS: Fahrradfahrer bei Abbiegevorgang verletzt

Erkelenz-Granterath (ots) - In der Nacht von Dienstag (4. März), 22 Uhr, auf Mittwoch (5. März), 08.15 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Straße In Granterath an einem geparkten Wagen eine Scheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren eine Jacke sowie eine leere Laptoptasche. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

