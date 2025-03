Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von zwei Ford Kuga

Hückelhoven-Ratheim/Wassenberg (ots)

Auf der Königsberger Straße in Ratheim stahlen unbekannte Täter in der Nacht vom 4. März (Dienstag), 18 Uhr, auf den 5. März (Mittwoch), 08.30 Uhr, einen Ford Kuga mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). In derselben Nacht verschwand im etwa gleichen Tatzeitraum auf der Gladbacher Straße in Wassenberg ein weiterer Ford Kuga. Die Kriminalpolizei prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.

Zum Schutz vor Fahrzeugdiebstahl rät die Polizei:

- Wenn Sie eine Garage haben, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor. - Ohne Garage parken Sie am besten an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen. - Vergewissern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug gut verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische oder akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern. - Bei schlüssellosen Systemen (Keyless Go) legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Wohnungstür ab und schirmen Sie das Funksignal durch entsprechende Hüllen ab oder verwenden Sie Alufolie oder eine Blechdose.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell