Heinsberg-Grebben (ots) - Am Morgen des 5. März (Mittwoch) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 07.35 Uhr zur Karl-Arnold-Straße entsandt, wo es in einem Lager für Baumaterialien zu einem Feuer in einem Lkw gekommen war. Vermutlich auf Grund eines Kabelbrandes war die technische Einrichtung des Lkw unterhalb des Lenkrads in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen ...

