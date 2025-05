Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zeugen nach Brandstiftung an Einkaufscenter gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter legten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Brand am Gebäude des Kraichgau-Centers in der Pforzheimer Straße in Bretten. Hierbei entstanden ein Gebäudeschaden und ein nicht unerheblicher Schaden an gelagerten Waren zweier benachbarter Einkaufsmärkte.

Gegen Mitternacht brach im Bereich der Warenanlieferung eines der Einkaufsmärkte ein Feuer aus, das in der Folge Teile der Gebäudefassade und das darüber liegende Parkdeck in Mitleidenschaft zog und beschädigte. Das schnelle Einschreiten der alarmierten Feuerwehren verhinderte wohl das Übergreifen des Feuers in das Gebäudeinnere. Aufgrund des starken Rauches, der sich offenbar auch über die Lüftungsschächte ausbreitete, wurden jedoch große Teile der Warenbestände beschädigt.

Nach aktuellem Sachstand geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Laut der Beobachtung eines Zeugen, wurde kurz vor Brandausbruch eine mutmaßlich männliche Person am Gebäude gesehen. Eine konkrete Beschreibung des Verdächtigen liegt derzeit nicht vor.

Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit mögliche Zusammenhänge mit weiteren Brandstiftungen im Bereich Bretten am Wochenende.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell