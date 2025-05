POL-KA: (KA) Karlsruhe - Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand in Durlach

Ettlingen (ots) - In Ettlingen verschafften sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Im Anschluss brachen die Täter eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss auf. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der ...

