LPI-SHL: Betrunken unterwegs

Kaltennordheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in eine Zahnarztpraxis in der Eisenacher Straße in Kaltennordheim ein. Sie entwendeten hochwertige Zahnarzttechnik und verursachten so einen Schaden von über 60.000 Euro. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer hat im Vorfeld der Tat oder im ...

