BPOL-KS: Diebeszug im Nachtzug - Tatverdächtiger muss in U-Haft!

Ein 57-jähriger rumänischer Staatsangehöriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (9.3.) mehrere Reisende im Nightjet von Nürnberg nach Hamburg bestohlen. Während die Reisenden schliefen, entwendete der Mann Gegenstände von insgesamt fünf Geschädigten, darunter Mobiltelefone und mitgeführte Koffer. Gegen 5 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein aufmerksamer Zugbegleiter im Rahmen der Fahrscheinkontrolle bemerkt hat, dass der rumänische Staatsangehörige vermutlich für die Diebstähle verantwortlich ist. Gegen 5:15 Uhr fuhr der Zug in Kassel-Wilhelmshöhe ein und der 57-jährige Tatverdächtige wurde einer Bundespolizeistreife übergeben. Nach einer Zugdurchsage meldeten sich die Geschädigten am Bahnsteig im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe bei der eingesetzten Streife und konnten ihr Eigentum identifizieren und zurückerlangen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie bei seinen mitgeführten Gegenständen wurde zudem ein zugriffsbereites Einhandmesser im Rucksack aufgefunden. Eine weitere Streife ging den Zug nochmals ab und konnte auf der Zugtoilette eine Vielzahl von Bekleidungsstücken sowie Gegenstände auffinden, die offensichtlich wahllos ausgekippt und durchwühlt worden waren. Darunter waren u.a. eine Kamera, Guthabenkarten sowie Kopfhörer. Diese Gegenstände konnten bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Aufgrund der gesamten Umstände wurde der 57-Jährige für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, um eine Haftvorführung anzuregen. In der Folge wurde gegen den Rumänen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Der Gesamtschaden der Diebstähle beläuft sich auf über 8000 Euro, die glücklicherweise abgewendet werden konnten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat ein Strafverfahren eingeleitet und ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen.

Hinweise erbeten

Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer einer dieser Taten wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

