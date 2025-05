Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Betrunken Unfall verursacht

Gegen ein Haus fuhr am Sonntag ein 24-Jähriger in Munderkingen.

Ulm (ots)

Gegen 23.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem BMW in der Straße Algershofen. Dort verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Der BMW stieß er gegen eine Hauswand und die Airbags am Fahrzeug lösten aus. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol beim Fahrer. Knapp zwei Promille ergab der Alkomattest. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt ermitteln. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er aufgrund technischen Versagens an seinem BMW von der Straße abkam. Führerschein und Auto wurden beschlagnahmt. Der Schaden an dem BMW beträgt etwa 5.000 Euro. Die Schadenshöhe an dem Hauseck ist nicht bekannt.

