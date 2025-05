Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Beim Anfahren nicht aufgepasst

Am Sonntag stieß in Göppingen ein Autofahrer mit einem vorbeifahrenden E-Biker zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 10 Uhr stand ein VW am rechten Fahrbahnrand in der Lessingstraße. Der 39-Jährige hatte dort geparkt und fuhr los. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr. Von hinten kam ein 50-Jähriger mit einem Pedelec. Trotz Einleitung eines Bremsmanövers konnte der Radler einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stieß in die linke Fahrzeugseite und zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungsdienst bracht den 50-Jährigen in eine Klinik. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei auf ca. 2.000 Euro, den am E-Bike auf mehrere hundert Euro. Einen Helm hatte der Radfahrer nicht getragen.

Hinweis der Polizei: Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, beim Anfahren auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein Schulterblick kann dabei Unfälle und seine teils schweren Folgen für Fahrer und Dritte verhindern.

Die Polizei rät Radlern, einen Helm zu tragen. Ein Schutzhelm, geeignete Handschuhe und Protektoren schaffen etwas Sicherheit, daneben müsse stete Aufmerksamkeit herrschen. Auch bei den anderen Verkehrsteilnehmern, denn Radler sind wie Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette oft nur schwer zu erkennen.

