Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, war ein 31-Jähriger gegen 14 Uhr mit seinem BMW Motorrad auf der Landstraße 275 zwischen Ittenhausen und Pistre unterwegs. Er fuhr in Richtung Pistre, als ihm in einer Linkskurve ein Auto entgegen kam. Das fuhr wohl über der Mittellinie, so dass der in Schräglage ...

