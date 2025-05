Polizeipräsidium Ulm

Ein rasantes Überholmanöver endete am Sonntag auf der B311 in einem schweren Unfall.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Der 30-Jährige fuhr mit seiner Yamaha von Gamerschwang in Richtung Ehingen. Er beschleunigte stark und überholte eine Fahrzeugkolonne. Aus einer langezogenen Kurve kam ein 46-Jähriger mit seinem Seat ordnungsgemäß entgegen. Der Kradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und streifte an dem Auto entlang. Dabei geriet der Biker auch ins Schleudern. Als die Yamaha von der Straße flog, überschlug sie sich mehrfach und kam etwa 150 Meter nach der Unfallstelle zum Liegen. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

