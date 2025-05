Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Weil ein Mann mit einem Messer in ein Lebensmittelgeschäft auf der Ulrichstraße gelaufen sein soll, sind mehrere Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei am Montag, 5. Mai 2025, gegen 14.15 Uhr alarmiert worden.

Ein 24 Jahre alter Zeuge aus Gelsenkirchen hatte einen Mann dabei beobachtet, wie er in das Geschäft lief und in dem Bereich der Herrentoiletten verschwand. Daraufhin wählte er den Notruf und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten entdeckten den Mann, der sich auf einer Toilette eingeschlossen hatte und sprachen ihn unter Vorhalt der Dienstpistolen zu Boden. Bei dem Mann handelte es sich um einen 42-jährigen Gelsenkirchener. Bei einer anschließend Durchsuchung der Person und der Räumlichkeiten konnte kein Messer aufgefunden werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme gab dieser an, dass es zuvor auf dem Parkplatz vor der Filiale zu Streitigkeiten mit einem anderen, unbekannten Mann gekommen sei. Unvermittelt habe dieser ihm Reizgas in die Augen gesprüht. Er sei daraufhin in das Geschäft gelaufen, um sich seine Augen auf der Toilette auszuspülen. Ein Messer habe er nicht dabei, lediglich sein Handy habe er in der Hand gehalten.

Ein hinzugezogener Rettungswagen übernahm die medizinische Erstversorgung des 42-Jährigen. Der männliche Tatverdächtige, der mit Reizgas gesprüht haben soll, kann beschrieben werden. Er soll 1,75 bis 1,85 Meter groß und circa 20 bis 25 Jahre alt sein. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose.

Wer Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 im Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell