POL-GE: Unfall mit mehreren Verletzten auf Kinoparkplatz

Gelsenkirchen (ots) - Bei seiner Fahrt durch eine Straße in Gelsenkirchen-Horst hat ein 31-jähriger Bochumer mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 13.40 Uhr fuhr der Mann am Sonntag, 4. Mai 2025, über die Grabbestraße und bog von dort rechts ab in die Industriestraße. Dabei streifte er ein geparktes Fahrzeug und stieß danach gegen ein weiteres geparktes Auto. Durch den Aufprall wurden wiederum zwei weitere Wagen ineinandergeschoben. Danach parkte er seinen SUV in der ...

