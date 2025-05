Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Flüchtige nach Verkehrsunfall-Flucht gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall und anschließender Flucht in Schalke-Nord am frühen Montag, 5. Mai 2025, sucht die Polizei nach zwei Unfallbeteiligten und Zeugen. Polizeibeamte wollten einen Mercedes kurz nach Mitternacht an der Uechtingstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhalten. Nachdem die Beamten Anhaltesignale gegeben hatten, beschleunigte der 19-jährige Fahrer den Wagen und flüchtete über einen Feldweg in die Parallelstraße. Von dort aus fuhr er zurück auf die Uechtingstraße und innerstädtisch mit hoher Geschwindigkeit weiter bis zur Caubstraße. Beim Abbiegen in diese prallte das Auto gegen zwei Verkehrsschilder und schließlich gegen einen Brückenpfeiler. Aus dem stark beschädigten Auto flüchteten sogleich drei Männer zu Fuß, den 19-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen konnten die Einsatzkräfte aber stellen. Es stellte sich heraus, dass der Gelsenkirchener über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und außerdem ergab sich der Verdacht, dass er zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Beamten brachten den Mann zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass sowohl der Mercedes als auch die angebrachten Kennzeichen entwendet worden waren. Den Gelsenkirchener erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen sowie die Fahndung nach den beiden anderen Tatverdächtigen dauern an. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 6264 oder unter 0209 365 2160. Ein Polizeibeamter wurde bei der Verfolgung der flüchtigen Personen verletzt, war nicht mehr dienstfähig und musste im Nachgang medizinisch behandelt werden.

