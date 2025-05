Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Strafanzeige nach Graffiti

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Sonntag, 4. Mai 2025, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 19.20 Uhr ein Mann in Buer auf, wie dieser auf eine Wand in der Nähe der Bahnhaltestelle "Buer-Bergmannsheil" sprühte. Die Wand war ursprünglich durch die Stadt Gelsenkirchen mit Kunst-Graffiti verschönert worden. Der 43-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass ihm nicht bewusst gewesen sei, dass er nicht auf die Wand sprühen durfte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Gladbecker.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell