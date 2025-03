Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch kam es in Nordhorn an der Kreuzung Neue Straße / Mittelstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer setzte seinen Pkw rückwärts aus einer Parklücke zurück, um in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er einen am Fahrbahnrand auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten grauen Toyota und kollidierte mit dessen Frontpartie. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Polizei fahndet nun nach dem flüchtigen Fahrzeug, einem hellen Alfa Romeo Kombi mit polnischen Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrzeug oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell