Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Niedernwöhren (ots)

(bae)Am 26.10.2024 gegen 12:30 Uhr wurde auf der Wache der Polizei in Stadthagen folgender Sachverhalt angezeigt. Ein 40-jähriger Wiedensahler gab an an diesem Vormittag mit seinem Pkw Hyundai auf dem Kompostplatz in Wiehagen gewesen zu sein. Zum Entladen der Grünabfälle habe er die hintere Tür seines Pkw geöffnet. Dann sei ein weiteres Auto auf den Kompostplatz gefahren, der Pkw habe seine Tür berührt, dabei sei ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Er habe den Fahrzeugführer direkt angesprochen, dieser habe sich uneinsichtig gezeigt und sei einfach weggefahren, ohne seine Personalien anzugeben. Der Wiedensahler konnte allerdings noch Lichtbilder fertigen. Durch die Polizei wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Weiterhin wurde der Fahrzeughalter zu dem Unfall befragt. Der 80-jährige Stadthäger gab an, zu dem fraglichen Zeitpunkt mit seinem Volvo auf dem Kompostplatz gewesen zu sein, allerdings sei es seiner Meinung nach zu keiner Berührung gekommen. Es sei zwar ein Schaden an dem Hyundai, aber er bezweifle, dass er dafür verantwortlich sei. Deshalb sei er weggefahren. Ob der Schaden durch den Stadthäger verursacht wurde muss noch geklärt werden.

