Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Diebstahl einer Geldbörse

Stadthagen (ots)

(bae)Am 26.10.2024 wurde durch eine 62-jährige Stadthägerin folgender Sachverhalt angezeigt. Sie sei gegen 12:00 Uhr in einem Discounter an der Breslauer Straße einkaufen gewesen. Ihre Geldbörse mit Bargeld und diversen Karten habe sie in einem Stoffbeutel im Einkaufswagen deponiert. Als sie an der Kasse habe bezahlen wollen, sei die Geldbörse nicht mehr da gewesen. Im Verlauf des Einkaufs müsse die Börse entwendet worden sein. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige aufgenommen. In diesem Zusammenhang der Hinweis, Wertgegenstände immer nah am Köpre zu tragen. Am besten in Innentaschen. Taschen sollten nie im Einkaufswagen verbleiben.

