Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und Polizeiinspektion Emsland

Grafschaft Bentheim Tatverdächtiger festgenommen

Meppen (ots)

Am Mittwoch, den 26.03.2025 kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße "Biermannstannen" in Meppen zu einem schweren Brand.

- Sehen Sie hierzu unsere Pressemitteilung vom 26. März 2025 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/5998888 -

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim führen derzeit gemeinsame Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung.

In diesem Zusammenhang richtete sich der Tatverdacht gegen einen 48-Jährigen, der nach intensiver Fahndungsmaßnahmen bereits am Mittwochnachmittag festgenommen werden konnte.

Das Amtsgericht Osnabrück hat gegen den 48-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung erlassen. Er wurde durch ein Polizeiteam des GPT (Grenzüberschreitendes-Polizeiteam) im niederländischen Emmen festgenommen und befindet sich dort in Auslieferungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den deutschen und niederländischen Behörden erwies sich als äußerst erfolgreich. Durch die intensive Fahndungstätigkeit in den Niederlanden und die enge Kooperation mit dem GPT konnte der Beschuldigte zeitnah festgenommen werden.

Zeugenaufruf: Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge kurz vor dem Brand in unmittelbarer Nähe wahrgenommen? Wer Hinweise zur Brandnacht geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell