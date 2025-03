Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250325.3 Kollmar: Kurioser Polizeieinsatz - Zeugen gesucht

Kollmar (ots)

Am zurückliegenden Wochenende stahlen Unbekannte im Strohdeich zunächst mehrere Verkehrsschilder. Kurioserweise stellte der verantwortliche Bauleiter der ausführenden Firma fest, dass zudem ein Radlader der Baufirma in Klopapier gehüllt war. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 08:15 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einem Bauunternehmen aus Osterrönfeld insgesamt fünf Straßenschilder zur Verkehrssicherung im Baustellenbereich gestohlen.

Die Schadenshöhe bezifferte der Bauleiter auf 500 Euro.

Ein in der Nähe abgestellter Radlader der Firma war im selben Zeitraum mit Klopapier eingehüllt worden. Ein Schaden am Radlader entstand laut dem Bauleiter nicht.

Ob es hier einen Zusammenhang zwischen dem Diebstahl und dem verhüllten Radlader gibt, kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei in Glückstadt führt die Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Glückstadt unter der Rufnummer 04124 30110 in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell