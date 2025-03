POL-IZ: 250324.2 Heide: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Hemm/Büsum (ots) - In der vergangenen Nacht verursachten alkoholisierte Autofahrer zwei Verkehrsunfälle im Kreis Dithmarschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Gegen 02:20 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Volvo auf der Dorfstraße in Hemme in Richtung Rehm-Flehde-Bargen unterwegs. Am Ortsausgang verlor er in einer Linkskurve die ...

mehr