Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250324.1 Itzehoe/Dägeling: Alkohol im Straßenverkehr: Drei Strafverfahren an einem Wochenende

Itzehoe/Dägeling (ots)

Mehrere alkoholisierte Fahrer beschäftigten am vergangenen Wochenende die Polizei Itzehoe. In drei Fällen stoppten Beamte Männer mit teils erheblichen Promillewerten, darunter ein Autofahrer, der hinter dem Steuer eingeschlafen war, und ein E-Scooter-Fahrer, der stürzte. Alle erwartet nun ein Strafverfahren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete ein Zeuge, wie ein offenbar alkoholisierter 31-jähriger Mann um 23:46 Uhr nach einem Tankstellenbesuch in der Lindenstraße in Itzehoe in sein Auto stieg und losfuhr. Er alarmierte die Polizei, die den Fahrer aus dem Kreis Steinburg in der Schützenstraße stoppte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Ein weiterer Fall ereignete sich um 03:53 Uhr an der Kreuzung Kirchenweg/Buchenhof in Dägeling. Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen Autofahrer, der mit laufendem Motor hinter dem Steuer eingeschlafen war und nun an der Kreuzung stand. Polizeibeamte des Itzehoer Reviers kontrollierten einen 21-Jährigen aus dem Kreis Steinburg und stellten bei ihm 1,43 Promille fest. Auch er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:47 Uhr verunglückte ein 46-jähriger Hamburger mit seinem E-Scooter in der Brückenstraße in Itzehoe. Auf Höhe der Bahnüberführung verlor er das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,90 Promille. Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn eine weitere Anzeige, da sein E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte.

Björn Gustke

