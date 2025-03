Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250321.2 Hemme/Büsum: Zwei Verkehrsunfälle durch alkoholisierte Fahrer

Hemm/Büsum (ots)

In der vergangenen Nacht verursachten alkoholisierte Autofahrer zwei Verkehrsunfälle im Kreis Dithmarschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Gegen 02:20 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Volvo auf der Dorfstraße in Hemme in Richtung Rehm-Flehde-Bargen unterwegs. Am Ortsausgang verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Nissan. Ein Atemalkoholtest ergab 1,33 Promille.

Um 03:57 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Peugeot die Nordseestraße in Büsum in Richtung Westerstraße. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Ford sowie ein Verkehrsschild. Bei ihm ergab der Atemalkoholtest 2,24 Promille.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei leitete in beiden Fällen Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol ein.

Björn Gustke

