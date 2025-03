Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250320.1 Heide: Auseinandersetzung mit Stichverletzung - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Heide (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstagnachmittag eskalierte in Heide eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitt ein Mann eine Stichverletzung am Oberkörper. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 16:40 Uhr gerieten mehrere Männer in der Louisenstraße in einen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Ein 28-Jähriger zog sich leichte Gesichtsverletzungen zu. Mehrere Beteiligte flüchteten unerkannt vom Tatort.

Um 20:45 Uhr suchte ein weiterer 28-jähriger Mann das Westküstenklinikum in Heide auf, um eine Stichwunde am Oberkörper behandeln zu lassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand steht diese Verletzung mit der Auseinandersetzung in der Louisenstraße in Zusammenhang.

Die Kriminalpolizei in Itzehoe und Heide ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet um Hinweise. Unklar ist, was zwischen 16:40 Uhr und 20:45 Uhr geschah. Möglicherweise fielen die beiden Gruppen in diesem Zeitraum auch an anderen Orten in Heide auf. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heide unter 0481 940.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe Björn Loop, Polizeidirektion Itzehoe

