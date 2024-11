Emsbüren (ots) - Auf einem Recycling-Gelände in Emsbüren an der Straße "Tiggelwerkweg" kam es am Montag zu einem erneuten Brandausbruch, nachdem am Nachmittag bereits ein Schwelbrand festgestellt und durch die Feuerwehr kontrolliert worden war. Gegen 23.52 Uhr geriet ein Haufen Sekundärbrennstoffe, bestehend aus Holz- und Plastikresten, in Brand. Die Feuerwehr Emsbüren löschte das Feuer zügig. Zur Sicherstellung ...

