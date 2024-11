Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Brand auf Recycling-Gelände

Emsbüren (ots)

Auf einem Recycling-Gelände in Emsbüren an der Straße "Tiggelwerkweg" kam es am Montag zu einem erneuten Brandausbruch, nachdem am Nachmittag bereits ein Schwelbrand festgestellt und durch die Feuerwehr kontrolliert worden war.

Gegen 23.52 Uhr geriet ein Haufen Sekundärbrennstoffe, bestehend aus Holz- und Plastikresten, in Brand. Die Feuerwehr Emsbüren löschte das Feuer zügig. Zur Sicherstellung der Brandbekämpfung wurden die Glutnester im Material erneut durch einen Mitarbeiter der Anlage auseinandergezogen und restlos gelöscht. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude verhindert werden. Es kam weder zu Gebäudeschäden noch zu einer Gefährdung der Umwelt.

Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein nicht vollständig gelöschtes Glutnest des Schwelbrandes vom Nachmittag den erneuten Brand entfacht hat. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell