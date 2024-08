Polizei Köln

POL-K: 240828-2-K 9-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leichtverletzt - Zeugensuche nach flüchtigem grauen VW Touran

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem grauen VW Touran und einer 9-jährigen Radfahrerin am Dienstagnachmittag (27. August) in Köln-Sülz sucht die Polizei den Fahrer des Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die 9-Jährige gegen 14.30 Uhr die Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Rhöndorfer Straße entlang, als sie im Kreuzungsbereich Luxemburger Straße und Universitätsstraße auf den Bahngleisen ausrutschte. Sie soll zunächst nach links gegen den in gleiche Richtung fahrenden grauen VW Touran gefallen und in der Folge gestürzte sein. Der Fahrer des VW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Zeugen alarmierten die Polizei und konnten nur einen Teil des Kennzeichens "K-FC ...." durchgeben.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer des VW Touran oder zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/cs)

